ARP: DÃ©bats sur le budget 2025 du ministÃ¨re de la SantÃ©

ARP: Débats sur le budget 2025 du ministère de la Santé

Ce lundi 18 novembre 2024, la séance plénière du Parlement tunisien, présidée par M. Ibrahim Bouderbala, a été consacrée à l’examen du budget alloué au ministère de la Santé dans le cadre du projet de loi de finances 2025. M. Moustafa Farjani, ministre de la Santé, accompagné de cadres de son département, a présenté les grandes orientations du budget et les priorités stratégiques du secteur.

Défis et priorités du secteur de la santé

Le ministre a exposé plusieurs axes stratégiques, notamment :

– Renforcement de la prévention et intégration de la santé dans toutes les politiques sectorielles.

– Promotion des soins spécialisés et encouragement à la recherche scientifique en médecine, pharmacie et odontologie.

– Lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, en mettant l’accent sur les soins maternels, infantiles et aux populations vulnérables.

– Amélioration de l’accès aux services de santé via le développement des infrastructures et la réduction des inégalités régionales.

– Optimisation de la gestion des médicaments, avec un soutien accru à la production locale et à la pharmacie centrale.

– Transition numérique, avec la digitalisation des dossiers médicaux et l’introduction de la télémédecine.

Le ministre a également mis en avant le programme de santé scolaire, les projets de modernisation des hôpitaux et la lutte contre le fléau de la corruption dans le secteur.

Interventions des députés : Des questions sur la table

Lors des débats, les députés ont soulevé plusieurs préoccupations :

– La révision de la carte sanitaire pour réduire les disparités régionales.

– Le manque de spécialistes dans les zones intérieures.

– La nécessité de renforcer les équipements des hôpitaux régionaux et de développer des centres de soins pour les toxicomanes.

– La migration des médecins tunisiens et les solutions envisageables pour y remédier.

– L’instauration d’une meilleure coordination entre les secteurs public et privé.

Réponses et annonces du ministre

En réponse aux questions, le ministre a présenté plusieurs initiatives en cours ou prévues, telles que :

– La création de nouveaux hôpitaux régionaux et spécialisés dans les zones défavorisées.

– La mise en place de hôpitaux virtuels et le déploiement de la télémédecine pour réduire les coûts et rapprocher les services des citoyens.

– Des mesures pour renforcer la sécurité dans les établissements de santé et lutter contre la violence à l’égard du personnel médical.

– Une stratégie nationale pour la prévention des maladies chroniques et la sensibilisation aux risques sanitaires.

La séance a été levée dans la soirée, avec la promesse de poursuivre les discussions sur d’autres budgets ministériels ce mardi 19 novembre.

