ARP: Dix députés gelés ont répondu présents à l’invitation de Rached Ghannouchi à une réunion

Selon une information relayée par la radio Mosaïque FM, dix des treize membres du bureau du Parlement gelé, ont confirmé leur participation à la réunion en ligne programmée, ce lundi à 11h00.

Cette réunion intervient après que Rached Ghannouchi ait invité le bureau de l’Assemblée des représentants du peuple à se réunir afin d’établir le calendrier des travaux du Parlement pour la période à venir. A noter que les travaux ainsi que les députés l’Assemblée des représentants du peuple sont gelés depuis les mesures exceptionnelles prises par le président Kaïs Saïed, le 25 juillet dernier.

Ainsi, Rached Ghannouchi (président), Samira Chaouachi (Vice-présidente), Tarek Ftiti (vice-président), Abdellatif Aloui (Al Karama), Samia Abbou (Courant démocrate), Sofiène Toubel (Qalb Tounes), Jamila Ksiksi (Ennahdha), Maher Medhioub (Ennahdha), Hafedh Zouari (Bloc de la réforme) et Naoufel Jemmali (Ennahdha) ont confirmé leur présence à cette réunion.

De son côté, Khaled Krichi du mouvement Echaâb a a fair avoir qu’il ne participerai pas à la réunion rappelant que l’ARP n’est plus légitime depuis le gel de ses activités.

Il en va de même pour Abir Moussi, présidente du bloc du PDL, qui avait vivement critiqué l’invitation qui lui a été envoyé par SMS pour participer à ladite réunion.

Enfin, Mabrouk Kourchid, a confié à Mosaïque FM qu’il n’est pas concerné par la réunion vu qu’il avait présenté sa démission de l’ARP avant le 25 juillet 2021, critiquant par la même occasion le « projet » du président de la République, Kais Saïed, qui, selon lui, est voué à l’échec.

En réaction à cette réunion, le chef de l’Etat s’était déja exprimé ce samedi en affirmant que « quiconque cherche à se rassembler dans l’hémicycle n’a qu’à rejoindre un vaisseau spatial ». « Toute décision émanant de ce parlement est nulle et non avenue. Elle n’appartient ni à cet espace, ni à l’histoire et à la géographie », a-t-il ajouté.

Gnetnews