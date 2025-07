Gaza : Trump Ã©voque une trÃªve de 60 jours

Gaza : Trump évoque une trêve de 60 jours

Alors qu’Israël annonçait mardi 1er juillet l’élargissement de son offensive militaire dans la bande de Gaza, le président américain Donald Trump a assuré que l’entité sioniste était prêt à accepter un cessez-le-feu de soixante jours. Une annonce faite sur sa plateforme Truth Social, dans laquelle il précise que le Qatar et l’Égypte s’apprêtent à présenter une « proposition ultime » aux différentes parties.

« Israël a accepté les conditions nécessaires pour finaliser le cessez-le-feu de soixante jours, au cours duquel nous travaillerons avec toutes les parties pour mettre fin à la guerre », a-t-il écrit, appelant le Hamas à saisir cette opportunité « pour le bien du Moyen-Orient ».

Le Hamas n’a pas officiellement réagi à cette déclaration.

Nouvelles victimes dans la bande de Gaza

Sur le terrain, les violences continuent. Mardi, vingt nouvelles personnes ont été tuées dans des frappes israéliennes, selon la défense civile de Gaza. La Croix-Rouge s’est dite « profondément alarmée » par l’intensification des opérations militaires. Elle dénonce notamment la mort de six personnes dans le centre de Gaza, alors qu’elles attendaient de l’aide humanitaire. L’armée israélienne affirme pour sa part avoir tiré des coups de semonce sans connaissance de blessés.

Toujours selon l’armée, près de Khan Younès, dans le sud de l’enclave, trois kilomètres de tunnels auraient été détruits. Des affirmations invérifiables indépendamment en raison des restrictions imposées à la presse.

Vives critiques contre la gestion de l’aide humanitaire

Parallèlement, 169 ONG internationales ont lancé un appel pour dénoncer le nouveau système de distribution de l’aide humanitaire à Gaza. Depuis fin mai, cette mission est assurée par la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), une entité soutenue par Israël et les États-Unis mais au fonctionnement opaque. D’après un bilan du ministère de la santé de Gaza, confirmé par l’ONU, 549 Palestiniens ont été tués et 4 000 blessés dans ou à proximité des centres de distribution en moins d’un mois.

Les ONG demandent un retour au mécanisme humanitaire précédent, piloté par les agences de l’ONU et des ONG internationales, et appellent à la levée du blocus israélien sur les biens humanitaires et commerciaux.

Rencontre Trump-Nétanyahou attendue

Dans ce contexte, Benyamin Nétanyahou a confirmé sa venue à Washington la semaine prochaine, pour une nouvelle rencontre avec Donald Trump. Cette réunion intervient dans un climat tendu mais porteur d’espoir, après la fin rapide de la récente guerre éclair entre Israël et l’Iran.

Gnetnews