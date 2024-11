ARP: Hausse du budget du ministÃ¨re de l’Education

ARP: Hausse du budget du ministère de l’Education

Lors de l’assemblée plénière conjointe entre l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et le Conseil national des régions et des districts, tenue ce mardi 19 novembre 2024, le ministre de l’Éducation, Noureddine Nouri, a présenté le projet de budget de son département pour 2025.

Ce budget, estimé à 8044 millions de dinars, marque une augmentation de 126 millions de dinars par rapport à l’année précédente. Une partie importante des fonds sera consacrée à la rénovation des infrastructures scolaires, en raison de l’urgence de certaines interventions, a précisé le ministre.

Réformes structurelles et priorités éducatives

Dans sa présentation, Noureddine Nouri a détaillé les principales orientations stratégiques pour 2025 :

– Création du Conseil supérieur de l’éducation pour piloter les réformes éducatives et moderniser le système scolaire.

– Mise en œuvre de la transformation numérique des établissements, incluant la numérisation des contenus pédagogiques et des processus administratifs.

– Amélioration de l’inclusion scolaire, en renforçant les mesures pour les élèves à besoins spécifiques et en favorisant un environnement scolaire inclusif.

– Lutte contre l’échec scolaire, avec des programmes spécifiques pour réduire les décrochages et encourager la réintégration des élèves sortis du système éducatif.

– Développement des infrastructures: construction de 37 nouveaux établissements scolaires et réhabilitation de plusieurs autres, en particulier dans les zones rurales.

Débats parlementaires

Les députés présents ont salué les efforts annoncés, tout en soulevant plusieurs préoccupations :

– L’urgence d’accélérer l’installation du Conseil supérieur de l’éducation.

– L’amélioration des conditions de travail des enseignants, notamment à travers la régularisation des contractuels et l’éradication de la précarité professionnelle.

– La lutte contre le phénomène des cours particuliers et le renforcement des mesures pour réduire le décrochage scolaire.

– L’importance de fournir aux écoles des ressources pédagogiques et des équipements adéquats, notamment dans les zones rurales.

Les parlementaires ont également appelé à une meilleure régulation des écoles privées et à une supervision accrue pour garantir le respect des programmes officiels.

Engagement ministériel

En réponse aux interventions des députés, Noureddine Nouri a réaffirmé son engagement à poursuivre les réformes éducatives. Il a notamment insisté sur la nécessité d’une approche participative impliquant toutes les parties prenantes : enseignants, parents, société civile et experts.

Le ministre a également mis l’accent sur les projets prioritaires, tels que l’amélioration des conditions d’hébergement dans les internats scolaires, l’élargissement des services de transport et de restauration, et le renforcement des mécanismes de protection contre la violence et l’exploitation dans le milieu scolaire.

La séance a été levée à la fin des discussions, avec une reprise prévue pour mercredi 20 novembre pour examiner les budgets des ministères de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle et de l’Emploi.

Gnetnews