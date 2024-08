Arrestation de deux individus recherchés pour terrorisme dans les régions de El Fahs et Bizerte

Dans le cadre des efforts continus pour renforcer la sécurité et lutter contre le terrorisme, les unités spécialisées de la Garde nationale ont réussi à arrêter deux individus recherchés pour des activités terroristes, lors de deux opérations distinctes.

Les unités de renseignement de la Garde nationale à El Fahs, dans le gouvernorat de Zaghouan, ont interpellé un individu recherché par diverses unités de sécurité et juridictionnelles pour son appartenance à une organisation terroriste. Cet individu avait été condamné à 36 ans de prison.

Dans une opération connexe, une patrouille conjointe des unités de renseignement de la Garde nationale de Bizerte et des unités de prévention du terrorisme a arrêté un autre individu recherché, également pour des accusations similaires, et condamné à une peine d’un an de prison.

Les procédures légales nécessaires ont été mises en place pour les deux individus arrêtés.

Les autorités appellent à la coopération de la population pour signaler toute information pouvant contribuer à la sécurité et à la stabilité du pays.

