AS Hammamet : Dissolution de la section Basket-Ball

Le bureau directeur de l’Associaton Sportive de Hammamet a annoncé, dans un communiqué, qu’il a décidé de dissoudre la section Basket-Ball et de ne plus disputer aucune rencontre programmée par la FTBB. Les Hammamétois considèrent qu’ils ont été sévèrement lésés par le trio arbitral lors du match disputé face à l’Etoile Sportive Goulettoise, dimanche, dans le cadre de la dernière journée des Playout.

La direction de l’ASH considère que c’est à cause de la prestation de l’arbitre, Sami Belgharek, que les joueurs sont devenus nerveux et étaient déconcentrés. Les responsables ont ajouté que lors du match aller, des incidents ont eu lieu et malgré la présence du président de la FTBB aucune sanction n’a été infligée aux Goulettois. Enfin, l’ASH estime que l’équipe a été lésée par les arbitres lors des matchs disputés face au CA, à l’ESS et à la JSM.

Rappelons que l’AS Hammamet a été reléguée après la défaite concédée face à l’ESG, dimanche.

GnetNews