Atelier sur l’internationalisation des PME et leur intégration dans les chaînes de valeur mondiales

Dans le cadre de l’élaboration de la stratégie nationale de promotion des petites et moyennes entreprises (PME), le ministère de l’Économie et de la Planification, en collaboration avec le Centre de promotion des exportations (CEPEX) et l’Union européenne, a organisé, le jeudi 9 janvier 2025, un deuxième atelier intitulé « Internationalisation des PME et intégration dans les chaînes de valeur mondiales ». Cet événement s’inscrit dans une série d’ateliers programmés pour appuyer cette démarche stratégique.

L’objectif principal de cette rencontre était d’examiner les moyens de renforcer la compétitivité des PME afin de leur permettre de conquérir les marchés internationaux et de s’intégrer efficacement dans les chaînes de valeur mondiales.

L’ouverture des travaux a été assurée par M. Mohamed Ben Abid, directeur général de l’évaluation et du suivi des réformes de l’environnement des affaires au ministère de l’Économie et de la Planification, et M. Mourad Ben Hassine, PDG du CEPEX.

L’atelier a permis de présenter des expériences internationales réussies dans ce domaine, tout en analysant les défis auxquels les PME tunisiennes sont confrontées et les opportunités qu’elles peuvent saisir.

Les participants, issus des secteurs public et privé, ont pris part à deux sessions de travail :

-La première session a abordé les aspects stratégiques et structurels, notamment les politiques publiques et les infrastructures nécessaires.

-La deuxième session s’est focalisée sur les dimensions technologiques et culturelles, mettant en avant le développement des ressources humaines et le renforcement des compétences techniques.

