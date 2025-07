Le ministre de l’Économie préside la première réunion du Conseil national de la coopération technique

Le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a présidé, lundi 7 juillet 2025, la première réunion annuelle du Conseil national de la coopération technique, en présence des représentants des ministères et organismes publics concernés, ainsi que de délégués des organisations nationales, des structures professionnelles spécialisées et de l’Agence tunisienne de coopération technique (ATCT), représentée par son directeur général, Mohamed Bleyedi.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre d’un effort stratégique visant à valoriser les compétences tunisiennes à l’échelle régionale et internationale, tout en renforçant le positionnement de la Tunisie en tant que partenaire fiable dans le système mondial de coopération technique.

Dans son allocution d’ouverture, le ministre a salué le parcours exemplaire des compétences tunisiennes opérant à l’étranger, dans le cadre de partenariats bilatéraux, trilatéraux ou multilatéraux, soulignant l’intérêt particulier accordé par le Président de la République à la diaspora tunisienne, et son attachement à resserrer les liens avec les Tunisiens de l’étranger afin qu’ils contribuent au développement national.

Samir Abdelhafidh a mis en avant le rôle clé de la coopération technique dans le rayonnement de la Tunisie, avec plus de 79 000 experts tunisiens déployés à l’étranger depuis la création de l’ATCT, dans divers domaines, et plus de 6 500 cadres arabes et africains formés dans le cadre de programmes de coopération.

Il a enfin souligné les défis actuels liés à l’augmentation de la demande internationale pour les compétences tunisiennes, appelant à un équilibre entre ces sollicitations et les besoins internes du pays, et plaidant pour l’élaboration d’une stratégie nationale renouvelée, fondée sur l’innovation, la concertation et une gestion optimale des ressources humaines qualifiées.

