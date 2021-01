Attayar Chaâbi dénonce la tentative désespérée de la conférence des rabbins européens de faire pression sur la Tunisie

Le Courant populaire rejette le communiqué de la conférence des rabbins européens, ayant comporté « des affabulations et des allégations mensongères », le considérant comme « une tentative désespérée du mouvement sioniste, de remonter le moral de ses agents, face à un refus populaire irréductible, de traiter avec l’ennemi ».

Cette tentative vise, selon Attayar el-Chaâbi, « à obliger la Tunisie à s’inscrire dans le projet de normalisation américano-sioniste, et à perturber le soulèvement mené par notre peuple contre ses instruments, ayant semé le terrorisme et la corruption en Tunisie et dans le monde arabe, durant toute une décennie ».

Le parti affirme, dans un communiqué rendu public hier jeudi, sa détermination « à contrer toutes les tentatives sionistes visant à imposer la normalisation avec notre pays, et son refus de tout Chantage, au nom de l’économie, de la sécurité, des droits de l’homme et des libertés individuelles ».

Le Courant populaire appelle « à enquêter autour des soupçons de complicité interne avec l’ennemi dans ce type de mensonges, et autres crimes de normalisation ».

Le parti appelle la présidence de la République « à présenter son approche, pour la criminalisation de la normalisation avec l’ennemi, étant une clef pour fermer toutes les brèches, et préserver la souveraineté de la Tunisie, et sa sécurité nationale ».

La Conférence des rabbins européens avait accusé, dans un communiqué, le président Kaïs Saïed « d’antisémitisme », et lui a fait assumer « la responsabilité de protéger la communauté juive en Tunisie ».

La présidence de la république avait démenti ces allégations, selon lesquelles, « Kaïs Saïed aurait accusé les juifs tunisiens d’être derrière les dernières contestations ».

Le chef de l’Etat a appelé le Grand Rabbin de Tunisie, l’assurant que « les juifs tunisiens sont protégés par l’Etat comme l’ensemble des citoyens », selon la même source.

Gnetnews