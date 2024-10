Attentat contre les locaux de TUSAS en Turquie : Plusieurs morts et blessés signalés

Mercredi, une attaque ciblant les locaux de Turkish Aerospace Industries (TUSAS), l’entreprise turque d’aérospatiale et de défense, a entraîné « un certain nombre de morts et de blessés », a déclaré le ministre turc de l’Intérieur, Ali Yerlikaya.

Dans un message publié sur X, Yerlikaya a exprimé son regret face à cette tragédie, indiquant : « Malheureusement, nous avons des martyrs et des blessés à la suite de l’attaque. » Toutefois, il n’a pas fourni de détails supplémentaires concernant les circonstances de cet attentat, qui s’est produit dans la banlieue d’Ankara.

L’identité des assaillants reste incertaine, bien que le pays ait déjà connu des attaques de la part de divers groupes, notamment des militants kurdes, le groupe État islamique et des extrémistes de gauche. Selon des informations rapportées par la télévision privée NTV, un groupe d’assaillants aurait accédé à l’entrée du complexe en taxi, profitant d’un changement de personnel de sécurité. Au moins un des attaquants aurait déclenché une explosion, tandis que d’autres ont réussi à pénétrer dans l’enceinte.

NTV a également indiqué que des échanges de tirs se poursuivaient sur place et qu’il y avait des craintes que certains membres du personnel du complexe aient été pris en otage. Des hélicoptères survolaient la zone à la recherche de suspects.

Turkish Aerospace Industries est un acteur majeur de l’industrie aérospatiale en Turquie, impliqué dans la conception, le développement et la fabrication de diverses plateformes aériennes. L’entreprise est également responsable de la production de composants pour des projets internationaux, notamment l’Airbus A380 et l’avion de transport militaire A400M.

