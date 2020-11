Aucune autorisation écrite ne sera délivrée pour la circulation entre gouvernorats (ministre)

Le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, a affirmé que « la loi allait être appliquée avec la plus grande fermeté, en matière d’interdiction de la circulation entre les gouvernorats ».

« Aucune autorisation écrite ne sera délivrée à ce sujet », a-t-il indiqué.

Lors d’une visite hier mercredi 11 novembre, à la Gare et la station de Barcelone, et à l’autoroute A1, notamment à la station de péage de Mornag, etc., le ministre s’est enquis de la mise en application des mesures décrétées par le gouvernement pour endiguer la propagation du coronavirus, de la part des unités de la sécurité et la garde nationale, notamment le port du masque dans les espaces publics et les stations du transport en commun, outre l’inspection de l’application de l’interdiction de circulation entre gouvernorats.

Le ministre a pressé les unités sécuritaires à « la nécessité d’une application stricte de ces décisions », comme il a échangé avec les citoyens quant à l’importance de s’en tenir au protocole sanitaire et de faciliter la mission des unités sécuritaires.

Gnetnews