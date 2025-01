Augmentation des maladies respiratoires : Le ministÃ¨re de la SantÃ© rassure

Augmentation des maladies respiratoires : Le ministère de la Santé rassure

Le ministère de la Santé a alerté, dans un communiqué publié ce dimanche 5 janvier 2025, sur une augmentation des maladies respiratoires, notamment d’origine virale, un phénomène observé à l’échelle mondiale, y compris en Tunisie.

Selon le communiqué, les virus actuellement en circulation sont bien connus et ne représentent pas de danger particulier. Les données nationales et internationales disponibles ne révèlent aucun risque de propagation à grande échelle ni de menace grave pour la santé publique.

En coordination avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le ministère assure une veille sanitaire continue et affirme être prêt à mettre en œuvre les mesures nécessaires en cas de besoin. Un plan de réponse spécifique est déjà en place pour faire face à tout éventuel risque épidémique.

Le ministère rappelle également l’importance de la vaccination annuelle et des mesures de prévention, notamment pour les groupes les plus vulnérables, tels que les nourrissons, les enfants, les personnes âgées, et les personnes atteintes de maladies chroniques. Enfin, il appelle à la prudence face aux rumeurs et invite la population à se référer exclusivement aux communiqués officiels.

Gnetnews