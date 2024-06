Augmentation des projets industriels en Tunisie : +5,7% en un an

Le nombre de projets industriels déclarés en Tunisie a connu une augmentation notable de 5,7% sur un an, atteignant un montant total d’investissement de 951 millions de dinars (MDT) et créant 15 828 postes d’emploi à fin mai 2024, selon les dernières données publiées par l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII).

Cette hausse est particulièrement marquée dans le cadre des nouvelles créations, avec une progression de 14,2% par rapport à la même période de l’année précédente.

Les intentions d’investissements entièrement étrangers dans le secteur industriel ont également évolué positivement, enregistrant une hausse de 19,9% pour atteindre 152,9 MDT. De leur côté, les investissements tunisiens déclarés ont totalisé 718,3 MDT.

Le nombre de projets déclarés par les investisseurs nationaux a atteint 1 302 à fin mai 2024, contre 1 166 projets une année auparavant, marquant ainsi une augmentation de 11,7%. Ces projets devraient permettre la création de 10 597 emplois.

En outre, les investissements déclarés dans les activités de services ont progressé de manière significative, enregistrant une hausse de 41,2% pour un total de 474,6 MDT.

Le nombre de projets de services déclarés a grimpé à 5 199, soit une augmentation de 33,5%. Ces projets devraient générer 15 272 nouveaux emplois, représentant une hausse de 15,1%.

Ces chiffres témoignent de la dynamique positive de l’investissement industriel et des services en Tunisie, renforçant l’optimisme quant au développement économique du pays.

