Autisme : Le ministère de la Santé insiste sur l’importance du diagnostic précoce et de la sensibilisation

Le ministère de la Santé a publié, ce vendredi 4 avril 2025, un communiqué de sensibilisation sur sa page officielle Facebook, soulignant l’importance cruciale du diagnostic précoce de l’autisme et de la sensibilisation à cette condition. Selon le ministère, cette démarche constitue la première étape vers une amélioration significative de la qualité de vie des enfants concernés.

Le communiqué révèle qu’en Tunisie, environ 200 000 enfants sont touchés par l’autisme, et appelle à une mobilisation collective pour promouvoir le changement. Il est essentiel de parler de l’autisme, de renforcer la sensibilisation et de favoriser un diagnostic précoce des troubles du spectre autistique. Le ministère met également en avant l’importance de l’inclusion scolaire des enfants autistes et du soutien familial et social qui leur est indispensable.

Le ministère de la Santé insiste également sur la nécessité de créer un environnement inclusif, sain et sécurisé pour chaque enfant, afin de leur permettre de se développer dans les meilleures conditions possibles.

Il convient de rappeler que la Tunisie a récemment participé, aux côtés de la communauté internationale, à la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, célébrée chaque année le 2 avril, afin de promouvoir une meilleure compréhension et un soutien accru pour les enfants touchés par des troubles du spectre autistique.

