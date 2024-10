Ayachi Zammel cumule 31 ans de prison : Son avocat dénonce une « injustice judiciaire

Abdel Sattar Al-Massoudi, avocat et membre de l’équipe de défense de l’ex-candidat à la présidentielle, Ayachi Zammel, a confirmé que le tribunal de première instance de Kairouan a condamné son client à une peine de 5 ans et 4 mois de prison dans trois affaires liées à des recommandations falsifiées. Le cumul des peines prononcées contre Zammel atteint désormais 31 ans, et il reste en attente d’un autre jugement prévu jeudi prochain devant un tribunal de la Manouba.

Lors d’une déclaration à la presse, Al-Massoudi a dénoncé ce qu’il appelle une « injustice judiciaire », affirmant que les accusations portées contre Zammel n’ont rien à voir avec la falsification de recommandations. Il considère que Zammel, ainsi que sa liberté et sa famille, sont directement visés. En outre, ses trois frères ont été condamnés par contumace à des peines d’un an et six mois chacun, pour des affaires portées devant le tribunal de Kairouan.

Gnetnews