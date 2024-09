Ayachi Zammel s’engage à « Tourner la page » avec un programme ambitieux pour les présidentielles

L’équipe de campagne d’Ayachi Zammel a publié, lundi 16 septembre 2024, le programme électoral détaillé du candidat à l’élection présidentielle, intitulé « Pacte pour une meilleure Tunisie ». Ce programme se veut une réponse aux défis économiques, sociaux et politiques du pays, avec des objectifs clairs et ambitieux.

Dans son engagement, Ayachi Zammel promet de lutter contre la pauvreté, la marginalisation, le chômage et la privation, notamment en créant des emplois réels, en soutenant les groupes vulnérables, et en valorisant l’économie basée sur les ressources naturelles et humaines. Il insiste également sur l’importance d’investir dans les jeunes talents et dans les secteurs culturel et numérique, permettant une pleine intégration dans l’économie mondiale.

Le programme électoral d’Ayachi Zammel s’articule autour de plusieurs grands axes visant à transformer l’économie tunisienne, avec des objectifs tels que :

– Réaliser une croissance économique annuelle de 4,2% au minimum.

– Baisser le taux de chômage à moins de 10%.

– Atteindre l’autosuffisance en blé, fourrages et huiles végétales à hauteur de 70% dans un délai de cinq ans.

– Améliorer le classement de la Tunisie dans l’indice mondial de l’innovation en l’intégrant parmi les 50 meilleurs pays.

– Augmenter le revenu annuel du citoyen tunisien à 6 000 dollars américains.

– Augmenter l’investissement extérieur d’au moins 20% annuellement.

– Construire un aéroport international dans la banlieue de Tunis, avec une capacité d’accueil de 40 millions de voyageurs.

– Augmenter les revenus touristiques de 20% par an.

– Baisser l’inflation à un maximum de 4%.

– Augmenter les exportations tunisiennes de 10% annuellement.

– Réduire le délai de démarrage des nouveaux projets à 10 jours après le dépôt du dossier.

Par ailleurs, Ayachi Zammel s’engage à :

– Redoubler les exportations culturelles de 500% sur cinq ans.

– Réduire l’endettement public à 60% au maximum.

– Augmenter la part des entreprises tunisiennes à 70% des exportations.

– Accorder un financement annuel de 10 millions de dinars aux 10 meilleures startups.

– Digitaliser 100% des services administratifs et bancaires d’ici cinq ans.

– Protéger 100% des bases de données nationales.

– Améliorer le classement de la Tunisie en matière d’éducation, en l’intégrant aux 40 meilleurs pays.

– Créer un prix annuel d’un million de dinars pour les 10 meilleurs chercheurs tunisiens.

– Introduire une prime annuelle pour la rentrée scolaire pour chaque famille gagnant moins de 1 500 dinars par mois.

– Dissoudre toutes les assemblées représentatives créées par la constitution de 2022.

– Réduire le taux de décrochage scolaire dans l’enseignement primaire à moins de 20% sur cinq ans.

– Développer une base de données nationale de recherche avec des millions de références tunisiennes.

– Assurer 40% de la production énergétique à partir de sources renouvelables, telles que l’énergie solaire et éolienne.

– Réviser le rendement de 100% des institutions publiques.

– Permettre à chaque élève du primaire de lire au moins 100 livres par an.

– Affecter un médecin pour chaque 500 familles tunisiennes.

– Planter des millions d’arbres annuellement dans les zones forestières et montagneuses.

– Interdire la torture dans 100% des centres de détention et des prisons.

– Intégrer 100% des universités tunisiennes dans les classements internationaux.

– Doubler la production nationale de médicaments et d’équipements médicaux dans les cinq prochaines années.

– Augmenter de 25% la capacité de stockage de l’eau à travers la construction de nouveaux barrages et l’amélioration des programmes de préservation et de collecte de l’eau.

Ce programme a été présenté par l’équipe de campagne de Ayachi Zammel, qui est actuellement toujours en détention à la prison de Jendouba pour suspicion de falsification de parrainages, dans l’attente de son procès.

