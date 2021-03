Aymen Abdennour : « L’ESS est le meilleur club en Tunisie »

L’ex défenseur de l’Etoile Sportive du Sahel et de la sélection tunisienne, Aymen Abdennour, a publié un statut sur sa page officielle sur Facebook. Pour lui, l’ESS a obtenu une victoire méritée : » L’équipe s’est imposée par le résultat et en y mettant la manière. Nous avons battu l’Espérance et c’est une performance normale pour l’ESS qui est le meilleur club en Tunisie ».

