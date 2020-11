Ayoub Lakhal n’ira pas au WAC ! L’ES Tunis à l’assaut ?

L’Espérance Sportive de Tunis prend l’avantage dans la course au jeune talent Ayoub Lakhal. Les Sang et Or se disputent le joueur avec le Wydad de Casablanca. Mais, le président Saïd Naciri n’est pas parevenu à un accord avec le milieu de terrain de Moghreb Tetouane.

C’est le frère de ce dernier qui l’a confirmé sur son compte Instagram, affirmant au passage que le transfert est tombé à l’eau à cause des divergences concernant le volet financier de la transaction.

GnetNews