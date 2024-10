Baisse de fréquentation et appel à réforme dans le secteur de la friperie

Le président de la Chambre syndicale nationale des commerçants grossistes de friperie, Sahbi Maâlaoui, a exprimé, ce mardi 29 octobre dans la matinale de Mosaïque FM, ses préoccupations concernant la régression de 30 % de l’affluence dans le secteur de la friperie, qu’il attribue à la détérioration du pouvoir d’achat des Tunisiens.

Maâlaoui a souligné la nécessité d’une intervention des ministères compétents, en particulier celui du Commerce, pour réviser les lois qui, selon lui, freinent l’activité des professionnels de la friperie et entravent son développement. Dans cette optique, la Chambre syndicale, en partenariat avec les professionnels du secteur et les propriétaires d’usines, a élaboré un projet de loi destiné à revaloriser et à protéger cette activité.

Ce projet vise à mettre fin à la marginalisation de la friperie, un secteur qui, pour beaucoup de Tunisiens, représente une alternative économique et écologique face aux défis de la consommation.

Gnetnews