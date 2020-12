Basket-Ball : Chennoufi et El Mabrouk lourdement sanctionnÃ©s

Basket-Ball : Chennoufi et El Mabrouk lourdement sanctionnés

La commission de discipline de la Fédération Tunisienne de Basket-Ball a décidé d’infliger six matchs de suspension et une amende de 2000 dinars aux deux joueurs de la sélection nationale et d’Ezzahra Sports, Mourad El Mabrouk et Zied Chennoufi. Cette décision a été prise après les évènements survenus lors du match disputé par leur équipe face au Stade Nabeulien, mercredi dernier.

