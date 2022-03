Basket-Ball – Coupe (8èmes de finale) : CA-SN & ESR-USMO au programme

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la coupe de Tunisie de Basket-Ball a été effectué, ce matin, au siège de la fédération. Les chocs du tour opposeront le Club Africain au Stade Nabeulien à la salle Gorjeni et l’ES Rades à l’US Monastir à la salle Bouhima. Les rencontres auront lieu le samedi 26 mars.

Voici le programme :

Ezzahra Sport – JS Manazeh

Club Africain – Stade Nabeulien

ES Rades – US Monastir

CS Sfaxien – AS Marsa

Stade Gabesien – ES Goulette

DS Grombalia – JS Kairouan

Etoile du Sahel – Stade Sfaxien

SS Kasserine – US Ansar

