Basket-Ball – Coupe : Les affiches des 1/4 de finales connues aujourd’hui

Le tirage au sort des quarts de finale de la coupe de Tunisie de Basket-Ball sera effectué aujourd’hui à partir de 15h00 au siège de la Radio Jeunes. Rappelons que les équipes concernées par ce tour : US Monastir, Ezzahra Sport, Club Africain, DS Grombalia, US Ansar, Etoile du Sahel, ES Goulette, AS Marsa.

GnetNews