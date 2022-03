Basket-Ball – Coupe : Programme des 8èmes de finale

Voici le programme des huitièmes de finale de la coupe de Tunisie de Basket-Ball prévus ce samedi :

15h00 : Club Africain – Stade Nabeulien

15h00 : ES Rades – US Monastir

15h00 : CS Sfaxien – AS Marsa

16h00 : Ezzahra Sport – JS Manazeh

16h00 : Stade Gabesien – ES Goulette

16h00 : DS Grombalia – JS Kairouan

16h00 : Etoile du Sahel – Stade Sfaxien

SS Kasserine – US Ansar : Annulé

