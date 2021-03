Basket-Ball – Coupe : Programme du 2ème tour

Le deuxième tour préliminaire de la coupe de Tunisie de Basket-Ball aura lieu ce mercredi.

Voici le programme :

14h00 : JS Manazeh – ES Goulette

15h00 : CA Kef – ES Rades

15h00 : Etoile du Sahel – US Ansar

15h00 : BC Mahdia – SS Kasserine

15h00 : SS Sfaxien – AS Hammamet

17h00 : BBC Ksar Helal – AS Marsa

