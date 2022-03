BasketBall Africa League : Programme de l’US Monastir

L’Union Sportive Monastirienne disputera la nouvelle édition de la Basketball Africa League. Le représentant tunisien évoluera dans la conférence du Sahara avec l’AS Salé, Dakar Université Club, Clube Ferroviario da Beira, Rwanda Energy Groupe et Seydou Legacy Athlétique Club. Les trois meilleures équipes seront qualifiées pour la phase finale, prévue à Kigali du 21 au 28 mai.

Voici le programme :

Dimanche 6 mars : US Monastir – Ferroviario da Beira

Mardi 8 mars : US Monastir – Seydou Legacy

Vendredi 11 mars : US Monastir – AS Salé

Samedi 12 mars : US Monastir – Dakar Université Club

Lundi 14 mars : US Monastir – Rwanda Energy Group

