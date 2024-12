Basketball : Le CA domine l’ESS ! Le trio en tête est inséparable

Voici les résultats des matches de la 15ème journée du championnat Pro A de Basket-ball disputés cet après midi. Le Club Africain a dominé l’Etoile du Sahel. Les Rouges et blancs sont premiers en compagnie de la JS Kairouan et de l’USMo respectivement vainqueurs de la JS Manazh et DS Grombalia. Voici les résultats et le classement.

Club Africain 81-75 Etoile du Sahel

JS Manazeh 60-87 JS Kairouanaise

US Monastirienne 85-54 DS Grombalia

ES Goulette 72-57 ES Rades

US Ansar 58-55 BC Mahdia

Classement général :

1- Club Africain 28 pts

2- JS Kairouanaise 28 pts

3- US Monastirienne 28 pts

4- Etoile du Sahel 25 pts

5- DS Grombalia 22 pts

6- US Ansar 21 pts

7- ES Goulette 21 pts

8- JS Manazeh 19 pts

9- BC Mahdia 17 pts

10- ES Rades 16 pts