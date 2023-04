Basketball : Les résultats des demi-finales des Super playoffs

Voici les résultats des rencontres 2 des demi-finales de Super Play-off au championnat Pro A disputées cet après midi :

US Monastir 103-90 Etoile Sportive du Sahel (1-1)

Club Africain 80-66 ES Rades (2-0)

Les matches de la troisième manche seront disputées ce vendredi.

Ces duels seront disputés au meilleur des cinq matches, avec les deux premières confrontations à Monastir et à Rades, les deux secondes aux salles de Sousse et de Bouhima et enfin la dernière de nouveau à Monastir et à Rades.

La première équipe à atteindre les trois victoires se qualifie en finale du championnat Pro A.