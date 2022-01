Bechir Ben Saïd : « Nous compenserons pas la qualification au Mondial »

De retour en Tunisie après l’élimination de la CAN, les joueurs de la sélection ont été interrogés par les médias dès l’arrivée à l’aéroport. Une des révélations de la compétition, à savoir le gardien Bechir Ben Saïd a déclaré : « Nous sommes certes déçus, mais nous allons redoubler d’effort pour revenir plus forts. Contre le Burkina, nous n’étions pas à notre meilleur niveau et nous avons fini par payer les nombreuses absences à cause du Covid. Maintenant, nous allons compenser cette élimination en allant chercher la qualification au Mondial ».

