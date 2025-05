Ben Arous : Interdiction de camper en forêt jusqu’à fin octobre pour prévenir les incendies

Les autorités régionales ont annoncé une série de mesures préventives pour lutter contre les incendies de forêt, en interdisant formellement toute activité de camping dans les zones forestières du gouvernorat jusqu’au 31 octobre 2025.

Dans un communiqué publié le mercredi 7 mai, le gouvernorat précise que l’interdiction s’applique également à l’allumage de feux, que ce soit en pleine forêt ou à proximité, dans un périmètre de 500 mètres autour des zones boisées et des terres agricoles.

Cette décision vise à préserver les ressources naturelles et à réduire les risques de départs de feu, particulièrement élevés durant la période estivale. Les autorités appellent les citoyens à faire preuve de vigilance et à respecter les consignes de sécurité pour protéger l’environnement et éviter tout incident dramatique.

