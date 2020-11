Ben Khalifa : « Content de rejoindre le plus grand club d’Afrique »

Nassim Ben Khalifa s’est engagé, ce vendredi, pour deux saisons en faveur de l’Espérance Sportive de Tunis. Dans une déclaration accordée à la page officielle, l’attaquant de 28 ans n’a pas caché sa joie de rejoindre les champions de Tunisie : « ça me fait énormément plaisir de porter le maillot du plus grand club d’Afrique. Les meilleurs joueurs tunisiens sont passés par l’EST. J’ai toujours rêvé de jouer pour ce club qui possède des fans exceptionnels. Les négociations n’ont pas duré longtemps et j’ai accepté la proposition du président sans hésiter ».

L’ancien joueur de Grasshopper a, ensuite, affiché ses ambitions : « J’ai toujours suivi l’actualité du club puisque je suis issu d’une famille espérantiste. Ce qui est bien ici c’est qu’on ne prend aucun match à la légère et qu’on joue toujours pour la victoire. Mes ambitions ? Je souhaite marquer beaucoup de buts et remporter le maximum de matchs ».