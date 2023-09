« L’Arabie Saoudite chercherait à se doter de l’arme nucléaire, si l’Iran venait à s’en doter » (Ben Salmane)

Le prince héritier saoudien, Mohamed Ben Salmane, a déclaré que l’Arabie saoudite réalise des avancées en direction de la normalisation des relations avec Israël.

Dans une interview avec la télévision américaine, Ben Salmane a affirmé que son pays se rapprochait chaque jour un peu plus d’un accord avec Israël, excluant que les négociations aient été rompues entre le Royaume saoudien et l’Etat hébreu.

Le prince héritier a, par ailleurs, affirmé que « la cause palestinienne est extrêmement importante, et qu’un règlement devra lui être trouvé ».

Il a souhaité que les pourparlers entre Saoudiens et Israéliens débouchent sur un résultat, à même de rendre la vie plus facile aux Palestiniens, et permettant à Israël de jouer un rôle au Moyen-Orient.

L’entité sioniste occupante entretient des relations diplomatiques avec cinq pays arabes, en l’occurrence, l’Egypte, la Jordanie, les Emirats arabes unis, le Bahreïn et le Maroc.

Le prince hériter a, par ailleurs, déclaré que « si l’Iran venait à se doter de l’arme nucléaire, l’Arabie saoudite chercherait, à son tour, à s’en doter ».

« Nous sommes inquiets de la possession par n’importe quel pays de l’armement nucléaire », a-t-il souligné, ajoutant « tout pays qui fait usage de l’arme nucléaire, serait en guerre avec tous les pays du monde ».

Gnetnews