Bertrand Marchand : « Nous avons largement dominé le CA »

Le CS Chebba et le Club Africain se sont quittés sur le score de parité (1/1) au terme du match comptant pour la septième journée de la Ligue 1 Professionnelle. Le coach français du CSC a ainsi commenté la rencontre : « Nous avons largement dominé notre adverdaire dans le jeu, malgré les excellents joueurs desquels il dispose. Nous avons aussi raté un pénalty et plusieurs occasions. Le but encaissé était contre le cours du jeu et notre réaction était excellente mais le Club Africain a su résister aux assauts de nos attaquants. On méritait clairement mieux que le poitn du match nul ».

GnetNews