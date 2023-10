Biden se réunit avec le cabinet de guerre israélien, et accuse « l’autre partie » d’être derrière l’explosion de l’hôpital

Le président américain, Joe Biden, est arrivé, ce mercredi, en visite de soutien à Israël, dans sa guerre contre la résistance palestinienne, au lendemain du carnage contre l’hôpital al-Ahli al-Arabi al-Maamadani, ayant fait 500 martyrs, des centaines de blessés, provoquant un tollé dans le monde, où plusieurs manifestations ont eu lieu la nuit, en Tunisie, au Liban, Jordanie, Irak, Turquie… et autres pays européens.

Dans des déclarations, en marge de sa rencontre avec le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu à Tel-Aviv, Biden a indiqué « avoir souhaité être présent en Israël, afin de faire connaitre aux gens en son sein, ainsi qu’au monde entier, que les Etats-Unis se tiennent aux côtés d’Israël ».

Biden a ajouté que Washington veut s’assurer qu’Israël dispose de tout ce dont, il a besoin eu vue de sa riposte aux attaques du mouvement Hamas, qui a commis ce qu’il a qualifiés d’horreur en Israël.

S’agissant des frappes israéliennes contre l’hôpital, la nuit dernière, Biden a confié à Netanyahu, « j’étais triste et en colère au sujet de l’explosion de l’hôpital al-Maamadani hier, mais, il semble que l’autre partie est derrière cela, et non pas vous. »

Le président américain se réunit, en ce moment, avec le cabinet de guerre israéliens. « Vous n’êtes pas seuls », a-t-il déclaré, dans une brève allocution, à l’adresse des Israéliens, retransmise en direct avec la chaîne américaine, CNN.

Il a réitéré que « l’attaque contre l’hôpital a été commise par l’autre groupe ».

