Bilan de la sÃ©ance plÃ©niÃ¨re sur la mission du ministÃ¨re de la Famille, de la Femme, de lâ€™Enfance et des Seniors

Bilan de la séance plénière sur la mission du ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Seniors

L’Assemblée des Représentants du Peuple, en collaboration avec le Conseil national des régions et des districts, a tenu une séance plénière ce lundi 18 novembre 2024, consacrée à l’examen de la mission dédiée au ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Seniors dans le cadre du projet de budget de l’État pour 2025.

Présidée par Ibrahim Bouderbala, président de l’Assemblée des représentants du peuple, et en présence d’Asma Jabri, ministre de la Famille, cette réunion a permis de discuter des priorités stratégiques du ministère, axées sur l’égalité des sexes, la protection des enfants et l’inclusion des seniors.

Points saillants des priorités du ministère :

– Égalité et autonomisation des femmes: Mise en place d’un programme national pour encourager l’entrepreneuriat féminin et soutenir l’investissement sensible au genre.

– Protection des enfants: Adoption d’une stratégie publique intégrée pour la protection de l’enfance, élaboration d’un plan d’action contre la violence scolaire et création de centres spécialisés pour les enfants en situation de vulnérabilité.

– Soutien aux seniors: Renforcement des services sociaux et de santé, promotion de leur inclusion dans la vie publique et mise en place d’équipes mobiles pour leur prise en charge.

– Lutte contre la violence: Création de centres d’accueil pour femmes victimes de violence et lancement de campagnes de sensibilisation.

– Insertion des enfants autistes et trisomiques: Développement de structures adaptées et formation des encadrants pour une meilleure intégration sociale.

Interventions des députés :

Les députés ont soulevé plusieurs préoccupations, notamment :

– La lutte contre le travail des enfants et le phénomène des femmes et enfants mendiants.

– L’amélioration des infrastructures pour les institutions éducatives et sociales.

– L’élaboration de programmes pour sensibiliser les jeunes aux dangers de la drogue et de la violence.

– La nécessité d’une meilleure couverture sociale et d’un accompagnement pour les femmes sans soutien.

En réponse, la ministre a détaillé les actions prévues pour relever ces défis, notamment la mise en place de nouvelles structures et l’introduction de politiques intégrées visant à renforcer la cohésion sociale et la solidarité intergénérationnelle.

Gnetnews