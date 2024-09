Bilan des accidents de la route : Légère baisse des décès et des accidents en 2024

Selon les statistiques publiées dimanche par l’Observatoire National de la Sécurité Routière, la Tunisie a enregistré 736 décès dus à des accidents de la route entre le 1er janvier et le 30 août 2024. Ce chiffre marque une légère diminution par rapport à la même période en 2023, qui avait compté 789 décès.

L’Observatoire a également noté une baisse du nombre total d’accidents, avec 3370 incidents enregistrés à fin août 2024, contre 4111 accidents durant la même période l’année précédente. Les accidents ont entraîné 4714 blessés cette année, contre 5661 blessés l’année dernière.

Les principales causes des accidents sont l’imprudence et l’inattention, responsables de 42,37% des cas, suivies par l’excès de vitesse, qui représente 15,73% des accidents. Les traversées piétonnes en dehors des passages protégés sont également une cause significative, représentant 7,54% des accidents, ainsi que le non-respect des règles de priorité.

Malgré la baisse globale, l’excès de vitesse demeure la principale cause de mortalité routière, avec 32,7% des décès attribués à ce facteur. L’imprudence est la principale cause des blessures, représentant 38,1% des cas.

En termes de répartition géographique, le gouvernorat de Tunis a enregistré le plus grand nombre d’accidents avec 502 incidents, 90 décès et 623 blessés. Le gouvernorat de Mahdia se classe au deuxième rang pour le nombre d’accidents (321) et de blessés (454), tandis que le gouvernorat de Sfax se distingue par le deuxième plus grand nombre de décès, avec 70 cas.

