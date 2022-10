Bizerte: Trois familles interceptées lors d’une tentative de migration clandestine

Less tentatives de migration clandestines continuent. Cette fois-ci, les unités de la garde maritime de Zarzouna, dans le Gouvernorat de Bizerte, ont annoncé avoir déjoué jeudi le départ illégal de 13 personnes vers l’Italie. Parmi eux se trouvait un nourrisson.

D’après un responsable sécuritaire qui s’est adressé à l’agence TAP, il s’agit en réalité de trois familles qui ont tenté de passer les frontière à bord d’une embarcation de fortune en fibre de verre.

La première famille se compose des parents et de 5 enfants, la seconde se compose des parents et deux enfants tandis que la troisième se compose de la mère et d’un nourrisson, a-t-il fait savoir.

Interceptés au large des côtes de la délégation de Zarzouna, trois individus ont été arrêtés dont l’organisateur de l’opération.

Gnetnews