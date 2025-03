Blanchiment d’argent et évasion fiscale: « Bolt » suspendu

Dans le cadre de la lutte contre la corruption et les crimes financiers, la unité nationale de recherche dans les crimes financiers complexes de la Garde nationale, sous la supervision du pôle judiciaire économique et financier, a mis au jour un réseau soupçonné de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale impliquant des entreprises opérant dans le transport via l’application mobile « Bolt ».

Selon les investigations, ces sociétés fonctionnaient sans autorisations légales et utilisaient des déclarations frauduleuses pour leurs activités. Elles auraient également eu recours à des comptes bancaires non déclarés pour transférer d’importantes sommes d’argent à l’étranger, en violation des réglementations en vigueur.

Les opérations menées ont permis de geler environ 12 millions de dinars sur leurs comptes bancaires, d’ordonner la suspension de leurs activités, leur radiation du registre national des entreprises et la fermeture de leurs sièges sociaux.

Gnetnews