Blocage des négociations entre Israël et le Hamas

Les tensions restent vives dans la bande de Gaza alors que les négociations entre Israël et le Hamas connaissent un sérieux blocage. Dimanche, le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas a annoncé la mort de quatre personnes lors d’attaques israéliennes, tandis que l’armée israélienne a affirmé avoir visé des suspects manipulant un engin explosif.

Un cessez-le-feu fragile

Alors que la première phase de la trêve, négociée par le Qatar, l’Égypte et les États-Unis, a pris fin après son entrée en vigueur le 19 janvier, Israël et le Hamas restent profondément divisés sur la suite du processus. Israël a accepté une proposition américaine visant à prolonger la trêve jusqu’à la mi-avril, englobant le ramadan et la Pâque juive. Cet accord prévoit la libération progressive des otages en échange d’un cessez-le-feu partiel.

Le Hamas, de son côté, rejette cette proposition, la qualifiant de tentative israélienne de se soustraire à ses engagements. Le mouvement islamiste réclame un cessez-le-feu global et permanent, accompagné d’un retrait total des forces israéliennes de Gaza, avant toute discussion sur la reconstruction et la levée du blocus.

Sanctions israéliennes et crise humanitaire

Face au refus du Hamas, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné la suspension de l’entrée de marchandises et d’aides humanitaires dans la bande de Gaza. Une décision dénoncée par le Hamas comme une « violation flagrante » de l’accord et un « crime de guerre », aggravant une situation humanitaire déjà critique pour les 2,4 millions d’habitants du territoire.

Pressions internationales et reprise des négociations

Le médiateur égyptien a appelé à la « mise en œuvre intégrale » de l’accord initial, tandis qu’une réunion ministérielle arabe est prévue lundi au Caire, suivie d’un sommet consacré à la situation à Gaza. De son côté, la Croix-Rouge a exhorté toutes les parties à faire le nécessaire pour préserver le cessez-le-feu.

Dans ce climat de tensions, les États-Unis ont annoncé une accélération de l’envoi d’une aide militaire de près de quatre milliards de dollars à Israël, renforçant leur soutien à leur allié au Moyen-Orient.

