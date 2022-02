Bochra Belhaj Hmida décorée des insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur

L’ambassadeur de France en Tunisie, André Parant, a remis les insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur, à Bochra Ben Hamida, avocate, militante et ancienne présidente de la Commission des libertés individuelles et de l’égalité (Colibe).

« Avocate, militante pour les droits et libertés individuelles et les droits des femmes, députée, promotrice de la loi de 2017 relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes, ancienne présidente de la Colibe, Mme Bochra Belhaj Hmida incarne le meilleur de la Femme tunisienne : intelligente, libre, engagée et courageuse » a souligné, ce vendredi 25 février 2022, l’ambassade de France dans un communiqué posté sur les réseaux sociaux.

