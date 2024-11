Bolt en Tunisie : Le ministÃ¨re du Transport prÃ©pare une nouvelle lÃ©gislation

Bolt en Tunisie : Le ministère du Transport prépare une nouvelle législation

Le ministre du Transport, Rachid Amri, a annoncé le dimanche 17 novembre 2024 que son département travaille sur un projet législatif visant à réguler l’application de mobilité Bolt, afin de résoudre les problèmes rencontrés par les usagers et les conducteurs. Selon le ministre, l’objectif est de créer un cadre juridique clair pour cette plateforme et de définir une tarification précise.

Cette déclaration a été faite lors de la présentation des missions du ministère du Transport au cours d’une séance plénière conjointe entre l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et le Conseil national des régions et des districts. Le ministre répondait à une question d’un député sur les nombreuses plaintes des citoyens concernant l’application Bolt. Ces plaintes concernent notamment le recours massif des chauffeurs de taxi à cette application et le non-respect des tarifs habituels, ce qui a entraîné des tensions dans le secteur.

Rachid Amri a précisé que le ministère prépare actuellement une nouvelle loi en complément de la création d’une plateforme nationale. Ces démarches visent à encadrer de manière plus stricte l’activité des applications de mobilité telles que Bolt, dans le but de rétablir un équilibre entre les attentes des usagers, les droits des conducteurs et le respect des normes en vigueur.

Les professionnels du secteur ainsi que les usagers attendent avec impatience une régulation efficace qui permettra de résoudre les désaccords tarifaires et d’apporter plus de transparence au fonctionnement de ces plateformes.

Gnetnews