Bombardements israéliens dans la bande de Gaza : Un bilan tragique toujours en hausse

Des dizaines de citoyens palestiniens ont été tués ou blessés aujourd’hui, lundi, à la suite des bombardements israéliens qui ont touché plusieurs zones de la bande de Gaza, rapporte l’agence de presse Wafa. Ces frappes interviennent au 332e jour de l’agression israélienne en cours contre la région.

Selon des sources locales, quatre personnes ont été tuées et d’autres blessées lorsqu’un raid aérien israélien a frappé une maison dans le camp de réfugiés de Bureij, situé au centre de la bande de Gaza. Parallèlement, des frappes ont également été signalées sur le camp de Nuseirat, accompagnées de tirs nourris provenant des véhicules militaires israéliens au nord du camp.

Depuis le début de l’agression terrestre, maritime et aérienne le 7 octobre 2023, les forces israéliennes ont causé la mort de 40 738 personnes et blessé 94 154 autres. Le bilan continue de s’alourdir, des milliers de victimes restant sous les décombres, tandis que les équipes de secours et les ambulances peinent à accéder aux zones sinistrées.

