Bouden à Iotova : « La Tunisie compte sur le soutien de la Bulgarie en matière de coopération avec l’Union européenne »

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, s’est entretenue, hier dimanche 20 novembre, avec la vice-présidente de Bulgarie, Iliana Malinova Iotova, en marge du sommet de la Francophonie.

Bouden a appelé « à consolider davantage le partenariat entre les deux pays et à lui donner une nouvelle impulsion, particulièrement dans le domaine économique ».

Tout en saluant « les relations d’amitié historique entre la Tunisie et la Bulgarie », la locataire de la Kasbah a plaidé pour « une forte coopération dans les domaines de l’enseignement supérieur, de l’éducation, de la formation professionnelle, et l’échange des expériences et compétences », rapporte un communiqué de la Kasbah.

La Tunisie compte sur le soutien de la Bulgarie en matière de coopération avec l’Union européenne, et de grands projets programmés en partenariat avec l’Europe des 27, a-t-elle souligné en substance.

La vice-présidente bulgare a remercié les autorités tunisiennes pour l’hospitalité, se disant « subjuguée par la bonne organisation de cette manifestation internationale. »

Gnetnews