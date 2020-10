La Tunisie est un important alliÃ© stratÃ©gique des Etats-Unis (Donald Blome)

La Tunisie est un important allié stratégique des Etats-Unis (Donald Blome)

Le ministre de la Défense nationale, Brahim Bartagi, a clôturé en présence de l’ambassadeur des Etats-Unis, Donald Blome, les travaux de la 34ème édition de la commission militaire mixte tuniso-américaine qui se sont étalés sur deux jours à Tunis.

Le ministre s’est dit soulagé de « l’ambiance positive dans laquelle, les travaux de la commission se sont déroulés, dans la mesure où ils ont permis de prospecter de nouveaux domaines de coopération militaire entre les deux pays amis ».

« La tenue périodique de cette commission traduit la détermination des deux parties à appuyer les efforts conjoints pour promouvoir le niveau de coopération bilatérale », a souligné Bartagé cité dans un communiqué de son ministère.

Le ministre a, par ailleurs, salué « le soutien des Etats-Unis à la Tunisie, qui s’est traduit notamment par le volume des aides militaires : équipements, et programmes de coopération en matière d’entraînement, et d’échange d’informations et d’expériences. »

L’ambassadeur des Etats-Unis s’est, pour sa part, félicité de « la réussite de cette session, marquée par d’importantes discussions entre les délégations des deux pays ». Comme il a salué les efforts de la Tunisie dans les domaines de la lutte contre le terrorisme et la sécurisation de ses frontières.

« La Tunisie est un modèle de stabilité dans la région, et un important allié stratégique des Etats-Unis », a dit le diplomate américain, souhaitant « une consolidation de la coopération militaire entre les deux pays ».

Gnetnews