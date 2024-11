Budget 2025: Plus de 2,2 milliards de dinars allouÃ©s Ã  lâ€™enseignement supÃ©rieur

Budget 2025: Plus de 2,2 milliards de dinars alloués à l’enseignement supérieur

Les deux chambres parlementaires ont entamé, ce mercredi 20 novembre, l’examen du projet de budget du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour l’année 2025. Ce budget est estimé à 2 293,393 millions de dinars, enregistrant une augmentation de 16,155 millions de dinars par rapport à 2024.

Répartition budgétaire

Le ministre de l’Enseignement supérieur, Mondher Belaid, a détaillé la structure des dépenses lors de la séance plénière conjointe entre l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et le Conseil national des régions et des districts :

– 71,13 % du budget total est alloué aux rémunérations.

– 5 % aux dépenses de gestion.

– 12,45 % aux interventions.

– 11,38 % aux investissements.

Priorités de l’enseignement supérieur

Pour 2025, 1 563,462 millions de dinars sont dédiés à l’enseignement supérieur, soit une hausse de 2,27 % par rapport à 2024. Ce montant représente 68 % du budget global, avec une enveloppe de 59 millions de dinars destinée à l’amélioration des infrastructures et 12 millions de dinars pour l’acquisition d’équipements.

Le ministère ambitionne de mettre en place un système de formation conforme aux normes internationales, favorisant l’employabilité des diplômés et renforçant la gouvernance dans l’enseignement supérieur privé. Cela passe notamment par :

– L’élaboration d’un guide de référence pour les formations.

– La promotion des filières prometteuses.

– L’activation des structures de l’Agence nationale d’évaluation et d’accréditation.

La majorité des établissements universitaires, y compris les facultés de médecine et d’ingénierie, ont d’ailleurs obtenu des accréditations académiques internationales.

Recherche scientifique : un levier pour l’économie du savoir

Les allocations dédiées à la recherche scientifique en 2025 s’élèvent à 204,787 millions de dinars, soit **9 %** du budget global du ministère. Ce montant sera réparti comme suit :

– 38,7 millions de dinars pour le financement des structures de recherche.

– 50 millions de dinars pour les projets de recherche et leur valorisation.

– 85 millions de dinars pour l’infrastructure des centres de recherche.

Le ministre a souligné la nécessité d’une stratégie prospective pour développer ce secteur, en misant sur la qualité, l’évaluation et les partenariats avec des centres d’excellence.

Œuvres universitaires et activités culturelles

Près de 54 % du budget 2025, hors salaires, est consacré aux œuvres universitaires. Parmi les réalisations prévues :

– 223 millions de dinars pour les bourses universitaires.

– 64 000 lits dans les logements universitaires.

– 14 millions de repas distribués chaque année.

– 51,42 millions de dinars pour l’amélioration des infrastructures des œuvres universitaires.

En outre, 479,589 millions de dinars sont affectés aux activités culturelles et sportives, enregistrant une hausse de 1,93 % par rapport à 2024.

Numérisation et modernisation

Le ministère a réservé une enveloppe de 45,525 millions de dinars au programme de leadership et de soutien. Ce dernier vise à :

– Numériser les services administratifs.

– Installer un système Cloud dédié à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique.

– Développer un secteur informatique intégré.

Une vision pour l’avenir

Le ministre Mondher Belaid a réitéré l’engagement du gouvernement à soutenir l’enseignement supérieur et la recherche scientifique en tant que piliers du développement et de l’économie du savoir, tout en œuvrant pour répondre aux besoins des étudiants et des chercheurs à travers des infrastructures modernisées et des programmes adaptés aux exigences du marché.

