Bulletin mÃ©tÃ©o : chaleur persistante, jusqu’Ã 49Â°C attendus dans l’intÃ©rieur du pays

Le temps sera chaud et partiellement nuageux ce matin, avec la formation de cellules orageuses locales en cours d’aprÃ¨s-midi sur les reliefs de l’ouest du Nord et du Centre, accompagnÃ©es de quelques prÃ©cipitations.

Le vent soufflera de secteur est, faible Ã modÃ©rÃ©, avant de se renforcer relativement en aprÃ¨s-midi dans le golfe de GabÃ¨s.

En mer, une faible agitation sera observÃ©e, devenant localement plus marquÃ©e dans le golfe de GabÃ¨s.

Les tempÃ©ratures resteront Ã©levÃ©es, avec des maximales comprises entre 39 et 44Â°C Ã proximitÃ© des cÃ´tes et sur les zones de relief, et entre 44 et 49Â°C sur le reste du pays, oÃ¹ le sirocco fera Ã nouveau son apparition.