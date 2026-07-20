Bulletin mÃ©tÃ©o : chaleur persistante, jusqu’Ã  49Â°C attendus dans l’intÃ©rieur du pays

20-07-2026

Le temps sera chaud et partiellement nuageux ce matin, avec la formation de cellules orageuses locales en cours d’aprÃ¨s-midi sur les reliefs de l’ouest du Nord et du Centre, accompagnÃ©es de quelques prÃ©cipitations.

Le vent soufflera de secteur est, faible Ã  modÃ©rÃ©, avant de se renforcer relativement en aprÃ¨s-midi dans le golfe de GabÃ¨s.

En mer, une faible agitation sera observÃ©e, devenant localement plus marquÃ©e dans le golfe de GabÃ¨s.

Les tempÃ©ratures resteront Ã©levÃ©es, avec des maximales comprises entre 39 et 44Â°C Ã  proximitÃ© des cÃ´tes et sur les zones de relief, et entre 44 et 49Â°C sur le reste du pays, oÃ¹ le sirocco fera Ã  nouveau son apparition.

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