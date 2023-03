C1-Gr D-J04 : Le Zamalek domine l’EST ! Belouizdad bat Al Marrikh

Leader du groupe D après trois victoires de rang, l’Espérance Sportive de Tunis a concédé sa première défaite ce soir en Alexandrie face au Zamalek (3/1). Les Egyptiens jouaient leur dernière chance dans le tournoi et devaient absolument l’emporter pour rester en course. Ils ont rapidement ouvert le score par Farouk à la 10ème minute. Le break est venu à la demie heure du match suite à un pénalty transformé par Zizo.

A la reprise, les Sang et or étaient mieux organisés et plus entreprenants. A la 60ème minute, Benayed (qui a remplacé Badri) a réduit le score suite à une passe de Chaaleli et Jaziri a marqué le troisième pour les locaux dans le temps additionnel.

Dans l’autre match du groupe, le CR Belouizdad a dominé Al Marrikh (1/0) et reste deuxième du groupe avec six points, derrière l’Espérance (9). Le Zamalek et Al Marrikh ont quatre points chacun.

GnetNews