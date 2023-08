C1 : L’Etoile affrontera le champion du Maroc

L’Etoile Sportive du Sahel affrontera une formation marocaine au second tour de la Ligue des Champions. Les étoilés seront opposés au champion marocain en titre, l’AS FAR qui a éliminé les Togolais de l’ASKO De Kara (7-0 et 1-0).

Le match aller aura lieu à Sousse entre le 15 et le 17 septembre.

La manche retour sera disputée à Rabat entre le 29 septembre et le 01er octobre.