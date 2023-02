C3 : Programme complet de la troisième journée

Voici le programme des rencontres de la troisième journée de la phase des poules en Coupe de la Confédération qui auront ce dimanche 26 février :

Groupe A :

FC St. Eloi Lupopo (Rdc) 14h00 Al Akhdar SC (Lby)

USM Alger (Alg) 20h00 Marumo Gallants (Afs)

Classement :

Marumo Gallants 6 pts

USM Alger 4 pts

Al Akhdar SC 1 pt

FC St. Eloi Lupopo 0 pt

Groupe B :

ASEC Mimosas (Ivo) 17h00 Diables Noirs (Con)

DC Motema Pembe (Rdc) 20h00 Rivers United (Nga)

Classement :

Diables Noirs 4 pts

Rivers United 3 pts

DC Motema Pembe 2 pts

ASEC Mimosas 1 pt

Groupe C :

Pyramids (Egy) 17h00 ASKO de Kara (Tog)

AS FAR Rabat (Mar) 20h00 Future FC (Egy)

Classement :

AS FAR Rabat 4 pts

Pyramids 2 pts

Future FC 2 pts

ASKO de Kara 1 pt

Groupe D :

TP Mazembe (Rdc) 14h00 Union Sportive Monastirienne (Tun)

AS Real de Bamako (Mal) 17h00 Young Africans (Tan)

Classement :

US Monastir 4 pts

Young Africans 3 pts

TP Mazembe 3 pts,

AS Real de Bamako 1 pt