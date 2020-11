CA-Affaire Khelifa : l’OM tire un trait sur les pÃ©nalitÃ©s de retard

CA-Affaire Khelifa : l’OM tire un trait sur les pénalités de retard

L’Olympique de Marseille a fait savoir au Club Africain qu’il est prêt à tirer un trait sur les pénalités de retard du réglement de l’affaire de l’attaquant Saber Khelifa. D’après Foot24, le club phocéen ne réclame plus que les 700 000 euros du transfert du joueur au parc A et n’a plus l’intention de poursuivre le Club Africain pour les 186 000 euros des pénalités.

Selon la même source, les dirigeants clubistes continuent à discuter avec leurs homologues marseillais pour trouver un compromis qui permettra aux Rouges et Blancs de d’échelonner la dette afin de pouvoir lever la sanction de l’interdiction de recrutement.

GnetNews