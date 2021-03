CA-CSS : Les billets virtuels ont rapporté plus de 40 000 dinars

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook officielle, le Club Africain a annoncé qu’il a écoulé plus de 4000 billets virtuels pour son match de dimanche dernier face au Club Sportif Sfaxien. Le montant collecté a dépassé les 40 000 dinars et les Rouges et Blancs comptent continuer cette action pour tous les matchs qu’ils disputeront à domicile lors des prochaines journées de la Ligue 1 Professionnelle.

GnetNews